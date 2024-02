Novo 'Quarteto Fantástico' tem Pedro Pascal e ator de Stranger Things | A TARDE

Os fãs do “Quarteto Fantástico” já podem comemorar! A Marvel Studios anunciou nesta quarta-feira, 14, o elenco oficial da produção. Além de Pedro Pascal, que já teve o nome vazado anteriormente, completam o esquadrão de heróis Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

"Feliz Dia dos Namorados da Primeira Família da Marvel! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn são o Quarteto Fantástico", no anúncio divulgado nas redes sociais, no Dia de São Valentim, quando se celebra o dia dos namorados nos EUA.

A Marvel também anunciou a data de estreia. O filme está previsto para chegar aos cinemas no dia 25 de julho de 2025.

Segundo o site da revista "Variety", Pascal ("Last of us") está escalado para ser Reed Richards, o Sr. Fantástico, Vanessa ("Missão: Impossível - Efeito Fallout") interpreta Sue Storm, a Mulher Invisível, Joseph Quinn ("Stranger Things) é Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach ("O Urso") é Ben Grimm, o Coisa.

Os personagens foram criados pela icônica dupla dos quadrinhos Stan Lee e Jack Kirby. Confira o anúncio: