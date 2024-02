Novo spin-off de “Game of Thrones” é confirmado; saiba detalhes | A TARDE

A HBO está ativamente desenvolvendo um spin-off de “Game of Thrones”, dessa vez focado em Aegon Targaryen e sua invasão de Westeros, que resultou no começo da dinastia mostrada em “A Casa do Dragão”. As informações são do The Hollywood Reporter.

>>> Gravações da 2ª temporada de “A Casa do Dragão” chegam ao fim

Segundo o veículo, a emissora entregou o projeto nas mãos do roteirista Mattson Tomlin, que está em alta em Hollywood após trabalhar ao lado de Matt Reeves em “Batman” e sua ainda inédita continuação. O currículo de Tomlin ainda inclui “Mãe X Androide” e “Power”, ambos filmes originais da Netflix.

Ainda de acordo com o THR, aparentemente, a ideia com a nova série é “voltar ao básico” de Game of Thrones.

A HBO tem trabalhado em vários projetos de spin-off de Game of Thrones, embora poucos tenham recebido o sinal verde até agora: A Casa do Dragão, que já se encaminha para a segunda temporada; A Knight of the Seven Kingdoms, baseada nos contos de Dunk e Egg de George R.R. Martin; e uma série em animação do Serpente Marinha, personagem de Steve Toussaint em Casa do Dragão.