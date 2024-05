“O Auto da Compadecida 2” ganha 1º teaser com João Grilo e Chicó | A TARDE

O “Auto da Compadecida 2" ganhou o seu primeiro teaser nesta quinta-feira, 2. O vídeo traz a volta da dupla de trapaceiros João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello).

>>> "Deu medo voltar. Medo e animação", afirma Matheus Nachtergaele

Na sequência, os amigos se reencontram 20 anos após o primeiro longa, na icônica cidade de Taperoá.

Virginia Cavendish e Enrique Diaz retornam como Rosinha e o cangaceiro Joaquim Brejeiro. Taís Araújo será a Nossa Senhora do longa, que traz ainda outras novidades no elenco como Humberto Martins, Eduardo Sterblitch e Fabíula Nascimento, além do baiano Luis Miranda.

O roteiro original, realizado com o aval da família de Ariano Suassuna, é de Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e de Jorge Furtado. A direção é de Arraes e Flavia Lacerda.

O “Auto da Compadecida 2" estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de dezembro de 2024.

Confira o teaser