“O Auto da Compadecida 2” terá painel na CCXP23 | A TARDE

O painel de “O Auto da Compadecida 2”, com a presença da dupla de protagonistas Matheus Nachtergaele e Selton Mello, foi confirmado pela CCXP23 na segunda-feira, 23. Mais detalhes sobre a continuação serão revelados no sábado, dia 2 de dezembro, no Palco Thunder.

Veja o anúncio:

Com direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, O Auto da Compadecida 2 se passará 25 anos após o filme original e contará com o retorno de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, que vão reprisar os papéis dos amigos Chicó e João Grilo.



O elenco da continuação também conta com Taís Araújo, que será Nossa Senhora. Eduardo Sterblitch, viverá Arlindo, um comerciante e radialista poderoso; Humberto Martins será o Coronel Ernani; Fabiula Nascimento viverá Clarabela; Luis Miranda interpretará Antônio do Amor; Juliano Cazarré será Omar; e Luellem de Castro viverá Iracema. Além deles, a sequência contará com os retornos de Virginia Cavendish, que volta como Rosinha, esposa de Chicó, e Enrique Diaz, que vestirá novamente o chapéu do cangaceiro Joaquim Brejeiro.



O roteiro do filme, que tem estreia marcada para 2024, é assinado por Arraes, Adriana Falcão e João Falcão (mesmo trio do filme original).



A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro de 2023, no São Paulo Expo.