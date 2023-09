“One Piece” pode ter pelo menos 6 temporadas na Netflix

Marty Adelstein e Becky Clements, produtores de “One Piece: A Série”, disseram, em entrevista ao Deadline, que têm pelo menos 6 temporadas de conteúdo planejado para cobrir o mangá de Eiichiro Oda.

“Temos mais de 1.080 capítulos do mangá. Pensamos muito sobre como dividir isso em temporadas. Acho que, se fizermos 6 temporadas, chegamos à metade do mangá. Poderíamos seguir por muito mais tempo”, disse Clements. De acordo com os produtores, a esperança é ter até 12 temporadas.

“One Piece: A Série” é um dos maiores sucessos da Netflix da atualidade. A produção estreou com 96% de aprovação do público geral no Rotten Tomatoes. Na crítica especializada, a série conquistou reações mistas: de 16 análises registradas, One Piece chegou aos 75% de aprovação.

Vale lembrar que os índices, no entanto, podem variar, para cima ou para baixo, à medida que novas análises chegam.

Com oito episódios, One Piece acompanha a história de Luffy (Iñaki Godoy) enquanto parte em uma aventura para achar o One Piece e ser o Rei Pirata. Mas ele não estará sozinho, Luffy é acompanhado por outros piratas como Nami, Zoro, Usopp e Sanji.

Todos os episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Assista ao trailer: