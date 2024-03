Panorama Coisa de Cinema abre programação com debate e filmes | A TARDE

A 19ª edição do festival Panorama Internacional Coisa de Cinema começou oficialmente nesta quinta-feira, 14, em Salvador. A abertura do evento aconteceu às 16h, no Cine Glauber Rocha, e contou com rodas de debate sobre a produção audiovisual na Bahia.

O Panorama se estende até a próxima quarta-feira, 20. Durante este período, o Cine Glauber Rocha e a Sala Walter da Silveira irão transmitir filmes que estão disputando os prêmios de cada categoria do festival, que incluem competitivas nacionais e baianas. Os vencedores serão anunciados na noite do último dia do evento.

Em sua mais nova edição, a mostra teve como diferencial a participação de intérpretes de libras durante todas as discussões. Além disso, pensando nas pessoas com deficiência visual, cada participante fez uma autodescrição antes de começar a falar.

O evento reúne 138 produções cinematográficas, que misturam longas, curtas e até animações. O ponto de destaque para essa nova edição são as homenagens para o cineasta baiano Glauber Rocha e o poeta Castro Alves.

A obra que dará início às exibições desta nova edição do Panorama será o longa-metragem "Barravento", primeira produção de Glauber. A sessão contará com a participação de Paloma Rocha, filha do diretor, que vai integrar uma roda de conversas ao fim da sessão.

O dia de abertura também contou com a reprodução do filme “Saudade faz Morada aqui Dentro". A produção baiana está concorrendo dentro da Competitiva Nacional do festival. A obra conta a história de Bruno, um jovem imerso numa cultura machista que muda de percepção sobre a sociedade depois de ser vitimado por uma doença degenerativa.