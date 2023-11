Pré de Ó Paí Ó 2 e Jogos Vorazes: saiba o que estreou no cinema | A TARDE

Não sabe o que assistir no cinema? Para ajudar quem curte um bom filme, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com as principais estreias desta semana, cujos horários e locais das sessões podem ser consultados aqui.

Os mais ansiosos de plantão já podem conferir, de maneira especial, a pré-estréia de Ó Paí Ó 2. Protagonizado por Lázaro Ramos, o longa chega primeiro a Salvador, cidade onde o filme se passa, nesta sexta, sábado e domingo, dias 17, 18 e 19, antes da estreia oficial dia 23.

A cidade também recebeu uma pré-estreia exclusiva na quarta-feira, 15, no Cine Glauber Rocha, ao qual a equipe do Cineinsite acompanhou.

Outro destaque é “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, spin-off da franquia de sucesso “Jogos Vorazes”, protagonizada por Jennifer Lawrence, baseada no livro de Suzanne Collins. Situado aproximadamente 60 anos antes dos eventos de Katniss Everdeen (Lawrence), o filme retrata o jovem Coriolanus Snow, antes de se tornar o temido Presidente Snow. Com a guerra entre os distritos e a Capital finalizada há uma década, Snow enfrenta dificuldades financeiras e é escolhido como mentor de Lucy Gray, tributo do Distrito 12.

No cinema de arte, o Festival Varilux de Cinema Francês segue com sessões nos circuitos da Saladearte e Cine Glauber Rocha. A programação continua até o próximo dia 22.

Estreias da semana:

Ó Paí Ó 2

Sinopse: Mais de quinze anos se passaram entre os dois filmes. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Em tratamento psicológico desde o assassinato de seus filhos, Dona Joana (Luciana Souza) volta a aprontar no prédio, mas há quem ache que ela é quem está certa. Já Neuzão (Tânia Toko), perde seu bar para uma turma de caráter duvidoso, causando uma comoção geral. Enquanto isso, os jovens da segunda geração dominam a tecnologia e lutam pela causa negra com atitude regada à música e poesia.

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Sinopse: Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray Baird, o tributo feminino do Distrito 12.

Samsara: A jornada da alma

Sinopse: No Laos, Amid cuida de uma mulher moribunda enquanto recita o Bardo Thodol. Na Tanzânia, Juwairiya celebra o nascimento de uma cabra bebê chamada Neema em sua aldeia costeira de Uroa.

Incompatível com a Vida

Sinopse: A partir do registro de sua gravidez, Eliza Capai conversa com outras mulheres que tiveram vivências parecidas com a sua, criando um potente coral de vozes que refletem sobre temas universais: vida, morte, luto e políticas públicas.

