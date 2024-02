Prime Video anuncia a Segunda Temporada de Cangaço Novo | A TARDE

O Prime Video anunciou nesta segunda-feira, a segunda temporada de Cangaço Novo. A série original Amazon é estrelada por Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte. A segunda temporada de Cangaço Novo estará disponível na plataforma de streaming, por meio de uma assinatura Prime.

Considerada pela imprensa nacional e especializada como uma das melhores séries de 2023, Cangaço Novo fez história ao ser a primeira série a integrar o Festival Internacional de Cinema de Gramado, onde apenas filmes participam. Alice Carvalho ganhou o prêmio APCA 2023 (Associação Paulista de Críticos de Artes) de Atriz Revelação por sua atuação na produção, que também foi indicada na categoria de Melhor Série de Drama. A série foi nomeada, ainda, em seis categorias do Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema 2024.

"Cangaço Novo mostra o poder das histórias brasileiras e achamos importante contá-las. É um prazer poder fazer isso com um elenco tão talentoso e engajado. Estamos todos muito felizes com o impacto da série, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e também com seu sucesso de crítica. Espero que os fãs estejam tão empolgados quanto nós com a nova temporada", diz Javiera Balmaceda, Head de Local Originals, América Latina, Canadá, Austrália & Nova Zealândia da Amazon Studios.

Confira a opinião dos críticos sobre a primeira temporada:

“A série não só expõe uma realidade brasileira recheada de crítica social, como também recria uma ficção nacional muito bem produzida, mais soturna e que não economiza nas cenas de violência.”

Exame

“Com interpretações excelentes e uma trama de faroeste moderno ambientado no sertão da Paraíba, a produção evidencia como a teledramaturgia brasileira pode ser rica e de alta qualidade.”

Veja

“A melhor produção brasileira do ano (...) A série extrai muito de sua força da qualidade técnica, notável nas cenas de ação, fruto dos muitos recursos investidos na produção, e de uma dupla de atores, Alice Carvalho e Allan Souza Lima, em estado de graça.”

Folha de S. Paulo

“Cangaço Novo contém algumas das melhores sequências de ação já filmadas em solo nacional. O ritmo é arrebatador e o elenco, inspiradíssimo.”

Valor Econômico

Produzida pela O2 Filmes, a segunda temporada da série criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo mostrará a trajetória dos irmãos Vaqueiro após a tragédia ocorrida no final da primeira temporada. Os episódios retornam à Paraíba e começarão a ser filmados em breve.