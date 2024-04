Produção de “Gen V” será adiada após morte de Chance Perdomo | A TARDE

Após a morte prematura do ator Chance Perdomo, as filmagens da segunda temporada de “Gen V”, derivado de “The Boys”, serão adiadas, segundo o Deadline. Ele morreu nesse sábado, 30, após um acidente de moto sem outros envolvidos.

>>> Chance Perdomo é homenageado por colegas de trabalho

Os produtores de “Gen V” emitiram um comunicado em conjunto lamentando a morte do ator. Segundo eles, ainda é difícil escrever sobre Perdomo no passado.

“Não conseguimos entender isso. Para aqueles que o conheceram e trabalharam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente, uma força entusiasta da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável. Escrever sobre ele no passado não faz sentido. Sentimos muito pela família de Chance e lamentamos a perda de nosso amigo e colega”, disseram.

Estrelas de “The Boys”, como Jack Quaid, Erin Moriarty e Karen Fukuhara, republicaram a declaração sobre a morte do ator como forma de homenageá-lo.

Perdomo era um ator afro-latino nascido em Los Angeles (EUA), mas criado na Inglaterra. Após sua formatura, ele pretendia estudar direito, mas acabou optando por seguir a carreira de ator.

Ele ficou amplamente conhecido após estrelar O Mundo Sombrio de Sabrina como Ambrose Spellman, primo da protagonista vivida por Kiernam Shipka. Em 2021, 2022 e 2023 ele esteve presente na trilogia After como Landon Gibson e seu último trabalho veiculado foi em Gen V, derivado do fenômeno The Boys. Na série do Prime Video, lançada em 2023, ele interpretou o super-humano Andre Anderson.