Produtor de filme sobre o pai, Ziggy Marley exalta Bob: "inspirador" | A TARDE

Apesar de mal ter estreado no Brasil, "Bob Marley: One Love" já é um sucesso. A produção ficou em segundo lugar na bilheteria brasileira e já arrecadou R$ 8,67 milhões, considerando dados de pré-estreia. Desde sua abertura, em 12 de fevereiro, o filme levou 390.270 pessoas às salas de cinema.

Neste primeiro filme que produziu, Ziggy Marley diz que na busca pelo intérprete do filme, ele e a equipe prezaram por escolher alguém que não só fosse parecido com Bob, como também, que pudesse expressá-lo. A responsabilidade de interpretar o ícone do reggae music e pai de Ziggy, ficou, então, a cargo de Kingsley Ben-Adir.

“Alguém que pudesse fazer as pessoas prestarem atenção no filme. Na primeira audição eu vi Kingsley e ele foi o único que prendeu a minha atenção. Ele fez um trabalho muito bom, fantástico”, contou Ziggy em entrevista exclusiva disponibilizada pela Paramount Pictures ao Cineinsite A TARDE.

Ele elogiou ainda a atuação de Lashana Lynch, que dá vida a Rita, sua mãe, dizendo que ela fez um trabalho maravilhoso. “Tem muita história dentro da história, assim como a música”.

Ainda segundo Ziggy, o pai tornou o mundo melhor através de suas canções. “Bob tem em suas músicas as palavras que inspiram um monte de pessoas a tentarem ser seres humanos melhores, serem alguém que contribui, ser alguém positivo para a comunidade”.

James Norton, que faz o mítico produtor musical britânico Chris Blackwell, celebrou o lançamento do filme neste ano. Para ele, o contexto sociopolítico atual, faz com que essa seja a melhor época para “One Love” ser visto. “O mundo precisa da mensagem de Bob Marley”.

Norton também enalteceu o colega de elenco, Ben-Adir. “Acho que ele fez um trabalho incrível, eu nunca vi um ator tão comprometido, tão bem preparado”, diz o ator, elogiando os movimentos corporais e a interpretação musical das músicas por Ben. “Ele estava tão envolvido e consumido pelo personagem. Eu tinha uma versão de Bob Marley na minha frente”.

Para ele, foi incrível ter Ziggy Marley no set “não só do ponto de vista prático”. “Foi bonito e especial, acho que aproveitamos o processo, ele nos fez ficar orgulhosos de nós, que o que fizemos foi valioso”.

James Norton, que faz Chris Blackwell, celebrou o lançamento do filme neste ano | Foto: Reprodução | Paramount Pictures

Confira o trailer de "Bob Marley: One Love"