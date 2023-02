Produtora de ‘Rust’ pagará multa de R$ 517 mil após morte em set

A empresa Rust Movie Productions vai pagar multa de US$ 100 mil (equivalente a R$ 517 mil) por 'graves violações' de segurança no ambiente de trabalho antes do disparo fatal contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem em 2021.

O departamento de segurança do trabalhador do Novo México, onde ocorreu o caso, apontou que a produtora responsável pelo longa sabia do risco do uso de projéteis reais no set, além de reclamações de falhas e manuseio incorreto de armas. Segundo o investigador da divisão, Lorenzo Montoya, a empresa optou por não agir a respeito dos problemas.

A diretora foi atingida após o ator Alec Baldwin disparar um projétil real de uma arma durante o ensaio no set de filmagem. Na última quinta-feira, 23, o ator declarou que era inocente da acusação de homicídio culposo.

"A nossa maior prioridade sempre foi retomar a produção e concluir este filme para honrar a vida e o trabalho de Halyna Hutchins", disse Melina Spadone, advogada da Rust Movie Productions, em nota. "Resolver esse caso em vez de litigar é a melhor maneira de seguirmos em frente", completou.

A profissional que carregou a arma usada por Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada de homicídio culposo e fez sua primeira aparição pública em audiência na sexta-feira, 24.

A produção do longa está prevista para ser retomada nos próximos meses em Montana, conforme a produtora.