Produtora seleciona elenco para curta sobre ônibus em Salvador | A TARDE

A cineasta Lindiwe Aguiar embarca em seu primeiro curta-metragem, "Buzu", que visa explorar o cotidiano das pessoas que compartilham o transporte público em Salvador.

Com as filmagens programadas para começar em julho, o filme promete refletir a riqueza cultural da cidade e a diversidade de vivências, destacando as influências africanas, portuguesas e indígenas na formação soteropolitana.

Lindiwe opta por uma equipe diversa de mulheres para a produção do curta. A Ogunjá Filmes, responsável pela produção, realizará uma seleção aberta para o elenco, convocando homens, mulheres (cis e trans), crianças e adolescentes de Salvador. As candidaturas serão recebidas de 22 de janeiro a 15 de fevereiro, através do e-mail [email protected].

"No cenário do 'Buzu', um espaço que transcende sua função de mero transporte, exploraremos a trajetória desses indivíduos comuns, mas com histórias extraordinárias”, diz Lindiwe

Com 30 anos de carreira, Lindiwe Aguiar acumula produções audiovisuais que abordam questões sociais, desde vídeos educativos a comerciais para televisão, documentários e reportagens. Sua produtora, a Ogunjá Produções em Vídeo, é reconhecida pela versatilidade e pelo olhar singular sobre temas sociais.

O projeto "Buzu" foi contemplado pelo edital SalCine, com apoio financeiro da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador, e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.