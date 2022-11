Rede de cinemas faz sessão adaptada para público autista

A Rede Cinépolis promove, neste sábado, 19, sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.

Há salas nos shoppings Bela Vista e Salvador Norte, localizados em Salvador, e no Parque Shopping, em Lauro de Freitas. A programação pode ser consultada no Cineinsite A TARDE.

Para tornar a experiência agradável, durante toda a sessão, o longa será exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas e será permitido entrar e sair da sala a qualquer momento.

Baseado na saga de livros infantis homônima escrita por Bernard Waber sobre o crocodilo Lilo, que vive na cidade de Nova York e que ama uma boa música, a história se desenrola quando o animal, que também adora cantar, encontra-se com a família Primm que se mudou recentemente para a cidade.

O live-action traz músicas originais feitas pelo cantor canadense Shawn Mendes "The 100". A direção é de Josh Gordon, produtor de “Coincidências do Amor”, Will Speck,produtor de “A Última Ressaca do Ano” e o roteiro é assinado por William Davies, produtor de “O Gato de Botas”.