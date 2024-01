Roteiro de Friends achado no lixo é vendido por R$ 136 mil em leilão | A TARDE

Um roteiro da série Friends achado no lixo foi leiloado por 22 mil libras (cerca de R$ 136 mil) no Reino Unido. As páginas eram de dois episódios da série. As informações foram divulgadas pelo Portal Deadline.

Os dois episódios descritos nos roteiros se referem ao quarto ano da série e incluem o final da temporada com o casamento de Emily e Ross (David Schwimmer), que acabou chamando a noiva de Rachel no altar. As cenas foram filmadas e ambientadas no Reino Unido.



Exibida originalmente entre 1994 e 2004, Friends mostra a vida de seis amigos de 20 e poucos anos morando em Nova York. Todas as dez temporadas estão disponíveis para streaming na HBO Max.