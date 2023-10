Roteiro falso de “X-Men 3” foi escrito para enganar Halle Berry | A TARDE

Durante aparição na New York Comic-Con 2023, o diretor Matthew Vaughn contou que produtores de “X-Men: O Confronto Final” escreveram um roteiro falso para convencer a atriz Halle Berry a assinar o contrato para retornar ao papel de Tempestade.

>>> Reboot de “Kick-Ass” e novo filme de “Kingsman” são confirmados



Vaughn disse que entrou no escritório de um dos executivos e havia um roteiro de X-Men 3 na mesa. “Imediatamente eu percebi que era um roteiro mais gordo do que aquele que eu tinha recebido. Eu perguntei o que era aquilo, e ele disse: 'Não se preocupe com isso'. Mas eu era o diretor do filme, é claro que ia me preocupar!”, contou ele.



O diretor continuou: “Já que o executivo se recusava a me dizer o que era aquele roteiro, eu simplesmente estendi a mão e peguei da mesa dele. Foi um momento meio louco, mas comecei a ler e tinha uma cena em que Tempestade aparecia na África, criando uma grande chuva para impedir que as crianças no solo morressem de sede. Eu pensei: ‘Oh, até que isso aqui é legal!’”.



De acordo com Vaughn, foi nesse momento que o executivo revelou a estratégia do estúdio: “Ele me disse que aquele era 'o roteiro da Halle Berry'. Ela ainda não tinha assinado o contrato, então a ideia era mostrar a ela uma cena que ela adoraria, e depois jogá-la fora uma evz que o acordo estivesse fechado.”



Vaughn afirmou que “essa é uma história verdadeira” e foi uma das principais razões pelas quais ele se demitiu de X-Men 3. “Não estou nem aí se isso é algo que eu não deveria contar a ninguém", relatou o diretor. "Eu pensei: 'Vocês estão fazendo isso com uma vencedora do Oscar, que interpreta Tempestade? Estou fora.’”



X-Men: O Confronto Final foi lançado em 2006, com direção de Brett Ratner, finalizando a trilogia inicial de filmes dos mutantes da Marvel.