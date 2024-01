Ryan Gosling viraliza após reação ao ganhar prêmio; assista | A TARDE

A reação do ator Ryan Gosling ao vencer o Critics Choice Awards 2024, na noite de domingo, 14, na categoria Melhor Canção Original viralizou nas redes sociais. Em “Barbie”, Gosling canta “I'm Just Ken” e venceu artistas como Dua Lipa e Billie Eilish na premiação.

“Acho que eu nunca vou superar a reação do Ryan Gosling ouvindo que ‘I’m Just Ken’ ganhou, ele desacreditado, eu não consigo parar de rir”, escreveu um internauta. Outro escreveu: “E o Ryan Gosling como sempre nos servindo os melhores vídeos de reação”.

Confira as reações:

a cara que o ryan gosling fez quando i'm just ken ganhou o prêmio de melhor canção original no critics coices awards KKKKKKKKKKKKKKK NEM ELE ACREDITOU e a greta gerwig já subindo comemorando socorropic.twitter.com/DHtFtnf1yc — nala (@folkcruels) January 15, 2024

acho que eu nunca vou superar a reação do ryan gosling ouvindo que i’m just ken ganhou, ele desacreditado, eu não consigo parar de rir #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/C94ixw9Qel — lai 📖 (@aelinbegins) January 15, 2024

e o ryan gosling como sempre nos servindo os melhores videos de reação pic.twitter.com/gRWrIgliYb — sophia (@folklorxz) January 15, 2024

A 29ª cerimônia do Critics Choice Awards elegeu as melhores produção do cinema e da TV no domingo. Veja todos os vencedores.