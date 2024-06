Saiba quando deve ser lançada a 5º temporada de “The Boys”

4ª temporada está sendo exibida no Prime Video - Foto: Divulgação

A temporada final de “The Boys” deve chegar em 2026, no mínimo, segundo o showrunner da série, Eric Kripke. Em entrevista ao Deadline, ele foi questionado sobre quais são os planos para depois que a série do Amazon Prime Video terminar. Em resposta, Kripke disse que ainda não está pensando nisso porque “a quinta temporada vai levar uns dois anos” para ser produzida.

“Geralmente, da abertura da sala de roteiristas – e nós começamos há quatro ou cinco semanas – até a temporada ir ao ar, leva dois anos e pouco. É um pouco cedo para saber exatamente o que vem a seguir, mas estou focado em terminar, tirar um cochilo e aí pensar no depois”, disse.

Na ocasião, Eric Kripke afirmou que os roteiristas se dedicaram a estudar a mitologia geral de “The Boys” e estão na etapa inicial do planejamento da história. Segundo ele, a tarefa é descobrir como levar a história e os personagens à conclusão que ele já tem em mente.

Eu sei o momento em que o cartão de título vai surgir dizendo ‘seis meses depois’ e você verá onde todo mundo está. Eu sei disso. Realmente poderia escrever as últimas 10 páginas da história agora mesmo. Eric Kripke - showrunner

Os episódios 1, 2 e 3 da 4ª temporada já estão disponíveis no Prime Video.