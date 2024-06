Protagonista de “The Boys” pode morrer na 4ª temporada; entenda

Quarta temporada de“The Boys” estreou nesta quinta-feira, 13 - Foto: Divulgação | Amazon Prime Video

A 4ª temporada de “The Boys”, sucesso do Prime Video, estreou nesta quinta-feira, 13, com três episódios. O programa tem como material base a série de histórias em quadrinhos homônima criada por Garth Ennis e Darick Robertson. Nas páginas, o final de Billy Bruto, um dos personagens mais importantes da história e que no programa é interpretado por Karl Urban, é trágico. Isso fez com que o público ficasse curioso com o destino do anti-herói na série.

Nos quadrinhos, Billy Bruto consegue se vingar de Black Noir por ter matado sua esposa. Depois disso, porém, ele passa a se sentir pior e tem um colapso emocional. Em seguida, ele decide resolver o problema com as próprias mãos novamente e livrar o mundo completamente dos Supers.

Billy então cria uma cepa do Composto V, uma droga que dá superpoderes a qualquer pessoa que a consuma por 24 horas, que poderia ser espalhada em uma nuvem, dispersando explosivos que poderiam ser detonados remotamente. Esses explosivos teriam como alvo apenas as pessoas com o Composto V em seu sistema. Ou seja, inocentes também iriam morrer.

Uma parte do seu plano incluía garantir que ninguém o impedisse. Para isso, Billy Bruto matou todos a seu redor, e Hughie foi o único membro sobrevivente do grupo. O jovem decide então deter Billy, e eles travam uma batalha no topo do Empire State Building. Billy Bruto termina o embate gravemente ferido e força Hughie a matá-lo, mentindo para ele que havia matado seus pais.

E na série?

Billy Bruto (Karl Urban) e Hughie (Jack Quaid) | Foto: Reprodução | Amazon Prime Video

É importante pontuar que na 3ª temporada de “The Boys”, o Composto V foi apresentado. No entanto, ela também tem seus efeitos colaterais, pois ela pode levar à morte. Mesmo sabendo disso, Billy Bruto usa a droga em excesso para lutar contra Capitão Pátria (Antony Starr), líder dos Sete - o esquadrão corrupto de super-heróis. Isso fez com que ele ficasse com apenas alguns meses de vida.



Se seguir nessa linha, pode ser que o final de Billy na série seja trágico também. Um trailer do novo ano já deu a entender que ele não tem muito tempo de vida. A morte, no entanto, seria diferente da que acontece no material base.

Mas como a série costuma se desviar bastante dos quadrinhos, também há possibilidade de que Billy Bruto sobreviva aos efeitos colaterais do Composto V em seu corpo.

A sinopse da quarta temporada diz que, enquanto Victoria Neuman (Claudia Doumit) está cada dia mais mais perto de ocupar Salão Oval, sob o domínio de Capitão Pátria, Billy, que tem apenas alguns meses de vida, descobriu uma forma de acabar de vez com os Supers, mesmo que os riscos sejam altíssimos.

Os episódios 1, 2 e 3 da 4ª temporada já estão disponíveis no Prime Video.

Confira a data de lançamento dos próximos capítulos:

| Foto: Divulgação

Assista ao trailer a seguir: