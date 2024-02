Saiu! “Deadpool e Wolverine” ganha 1º teaser e data de estreia | A TARDE

Um dos longas mais aguardados desde o anúncio, “Deadpool e Wolverine” finalmente ganhou o seu primeiro teaser. As imagens foram divulgadas durante o Super Bowl 2024, neste domingo, 11, e anunciaram ainda a data de estreia do filme no Brasil: 25 de julho.

No teaser, Deadpool vive uma vida pacata até que é surpreendido por agentes que o levam para uma superestrutura secreta. Após muito mistério, é revelado que o super-herói está, na verdade, em uma unidade da TVA, organização burocrática responsável por manter a ordem do tempo e espaço vista em Loki.

Com a promessa de transformá-lo no maior herói de todos os tempos, Deadpool é transportado por algumas realidades alternativas. É em uma delas que encontra o seu maior rival: Wolverine. A relação dos dois, no entanto, não é bem detalhada nas cenas preliminares.

Deadpool & Wolverine será o único filme da Marvel Studios a ser lançado em 2024. É uma grande mudança na estratégia do estúdio, que por sua vez nos últimos anos esteve lançando diversos projetos simultâneos nos cinemas.

Confira o teaser:





Marvel Brasil