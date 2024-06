Salvador recebe cinema itinerante que simula fundo do mar | A TARDE

Um dos maiores problemas ambientais é o despejo de resíduos sólidos no oceano. Estima-se que cerca de 80% do lixo marinho vem da terra através de milhões de toneladas de plástico. Com foco na educação ambiental infantil, Salvador e a Baía de Todos-os-Santos, capital da Amazônia Azul, receberão o projeto “Oceano Diverteatro e Cine Viajante”.

O projeto itinerante começou nesta terça-feira, 4, e vai até o sábado, 8, durante a semana do Dia Mundial do Oceano, das 9h30 às 16h30, na Bahia Marina (Av. Lafayete Coutinho, nº 1010 – Comércio). Ao todo, mil crianças poderão aproveitar. Haverá, também, uma exposição de fotos das baleias soteropolitanas, do instituto RedeMar.

O Cine Viajante é desenvolvido pelo projeto Mantas do Brasil. Durante 13 minutos, os visitantes poderão se sentir no fundo do mar com o vídeo "Mergulhando no Desconhecido", que conta a história do universo desde seu início, incluindo o surgimento do planeta Terra, até destacar a importância do oceano. A estrutura do domo foi criada com um sistema imersivo. A tela tem 360º na horizontal e 180º na vertical. As imagens, captadas no litoral paulista, onde o instituto atua, exibem animais marinhos como raias-manta, tubarões, tartarugas e cardumes de peixes.

O objetivo é sensibilizar as pessoas para a conservação marinha e proporcionar uma experiência diferente. “Este trabalho é fundamental pois, muitas vezes, o público não tem a oportunidade de conhecer o que está por baixo da superfície do mar. Através deste equipamento, podem aprender e preservar. Afinal, o ambiente, seja terrestre ou marinho, faz parte das nossas vidas”, afirma a coordenadora de educação ambiental do Projeto Mantas do Brasil, Ana Carolina Fornicola.

“Salvador é a primeira capital do Brasil, que tem como ponto forte a localização, que facilita a exportação marítima. Há grande relação com a vida marinha. É muito importante realizarmos essas ações na semana voltada ao oceano”, comenta Paula Romano, coordenadora do instituto.

Na parte teatral, a peça ‘Em Busca da Gotinha Preciosa’, realizada pelo Ciência Divertida, apresentará 10 sessões, com duração de 60 minutos cada. Dois cientistas compartilham aventuras pelo mundo, enfrentando diversos desafios. Utilizando o conhecimento sobre a água, enriquecem suas experiências e transmitem para o público, que será capaz de elaborar soluções para cuidar do recurso hídrico em casa e na comunidade.

O Oceano Diverteatro e Cine Viajante deverá circular por 16 cidades, distribuídas em seis estados brasileiros neste ano. Com foco no público infantojuvenil, mais de 24 mil crianças, de 8 a 12 anos, devem participar.

