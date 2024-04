Sam Raimi nega estar trabalhando em “Homem-Aranha 4” | A TARDE

O diretor Sam Raimi afirmou, em entrevista ao CBR, que o Marvel Studios e a Sony ainda não entraram em contato com ele para desenvolver “Homem-Aranha 4”, continuação da trilogia dos anos 2000 estrelada por Tobey Maguire.

>>> Marvel Studios explica estratégia para competir no streaming

“Eu não ouvi nada sobre isso ainda. Li alguns rumores sobre, mas posso dizer que não estou trabalhando nisso ainda. Quer dizer, a Marvel tem sido tão bem sucedida com os filmes do Homem-Aranha [estrelados por Tom Holland], e o caminho que eles estão seguindo, que não sei se neste momento virariam para mim e diriam: ‘Continue a sua história!’”, disse Raimi.



Na ocasião, o diretor também disse que não conversou com Tobey sobre a possibilidade de retornar ao traje mais uma vez. “Mas talvez a Marvel tenha falado. Eu acabei de trabalhar com a Marvel, fiz o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com eles, então temos uma ótima relação. Tenho certeza que ouviria algo sobre Homem-Aranha 4 se realmente fosse uma possibilidade que eles estivessem explorando”, completou.