Secretários de Cultura debatem o cinema na Bahia: "terreno fértil" | A TARDE

A 19ª edição do festival Panorama Internacional Coisa de Cinema começou oficialmente nesta quinta-feira, 14. A abertura do evento contou com uma roda de debate formada pelos secretários de Cultura baianos Pedro Tourinho (Salvador) e Bruno Monteiro (Bahia). Os dois comentaram a produção de audiovisual na Bahia e fizeram uma projeção de como será o futuro dessa área na capital e no estado.

Um dos pontos centrais da conversa foi o aumento da verba para a produção audiovisual na Bahia. Em 2024, o investimento na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia foi R$ 93 milhões, valor maior do que no ano passado. "O orçamento está crescendo gradativamente. Não é o ideal ainda, mas já é muito maior do que foi há um tempo atrás", ressaltou Bruno Monteiro.

Pedro Tourinho citou a importância de um evento como o Panorama para o cenário baiano de cinema. "É um momento super importante para as pessoas se encontrarem, pensarem, discutirem, produzirem, aprenderem e gerarem negócios", comentou.

A dupla também ressaltou a necessidade de um olhar voltado para o ambiente escolar a fim de fomentar o mercado, tanto de produção, quanto de recepção. "A gente vem percebendo a possibilidade de trazer os estudantes da escola pública ou levar essas políticas de formação e qualificação para o ambiente escolar", comentou Monteiro. De acordo com Bruno, a escola é um terreno fértil para a realização artística, mas os projetos acabam não tendo continuidade.

"A gente começou a perceber nessas andanças que o ambiente escolar é muito propício para a realização cultural. No entanto, aquilo é encarado como hobby", lamentou o secretário.