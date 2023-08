Seis filmes de ação protagonizados por mulheres para ver agora

Por muitos anos, o cinema de ação foi dominado por protagonistas masculinos com os estereótipos clássicos do herói desse tipo de história. É quase impossível pensar no gênero, sem que filmes como "Rambo" e a imagem do ator Sylvester Stallone, sem camisa e com os músculos à mostra, não venham à mente, por exemplo.

Esses filmes têm o seu mérito, claro, mas era necessário diversificar e dar mais espaço para as mulheres, que, até então quando apareciam nesses longas, acabavam perdendo a sua feminilidade para se encaixar em uma proposta já desgastada. Felizmente, isso tem mudado e cada vez mais personagens femininas têm ganhado destaque e entregado muita "porradaria" - sem precisarem ser masculinizadas - em narrativas consistentes.

Um dos exemplos recentes é “Agente Stone”, estrelado pela israelenese Gal Gadot. Diante disso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com seis outros filmes de ação protagonizados por mulheres.

“Atômica” (2017)

O longa é ambientado nos tempos da Guerra Fria em Berlim | Foto: Divulgação

Baseado em uma história em quadrinhos, “Atômica” traz Charlize Theron como uma agente secreta que precisa usar todos os seus recursos para impedir que uma lista de agentes duplos seja revelada, causando o fim de diversas operações.

O longa é ambientado nos tempos da Guerra Fria em Berlim, na Alemanha, e conta com uma trilha sonora impecável e ótimas atuações da protagonista e do seu parceiro de tela, James McAvoy. Além disso, a fotografia do filme é de encher os olhos. A direção de David Leitch também merece elogios, assim como as cenas de ação, que são impressionantes e repletas de estilo.

Onde assistir: Atômica está disponível na Amazon Prime Video.

“Viúva Negra” (2021)

No filme, a Viúva Negra precisa enfrentar fantasmas do seu passado | Foto: Divulgação

Não tem como negar que a Marvel Studios sempre deixou a Viúva Negra em segundo plano e demorou para apostar em uma história solo da personagem, mesmo ela sendo parte essencial para a formação dos Vingadores dentro do universo cinematográfico. Felizmente, em 2021, a Natasha Romanoff ganhou o protagonismo que sempre mereceu.

No filme, a Viúva Negra precisa enfrentar fantasmas do seu passado e, para isso, ela vai contar com a ajuda de uma família disfuncional. A atriz Scarlett Johansson entrega uma ótima performance e isso se deve, principalmente, ao fato de que em “Viúva Negra” ela tem um material mais robusto para trabalhar. Outro destaque é a introdução da Florence Pugh como Yelena Belova, uma personagem carismática e irônica na medida certa.

Onde assistir: Viúva Negra está disponível no Disney Plus.

“Tomb Raider: A Origem” (2018)

"Tomb Raider: A Origem" está disponível na Amazon Prime Video | Foto: Divulgação

No começo dos anos 2000, Angelina Jolie deu vida à Lara Croft, personagem clássica do videogame homônimo, em dois filmes e até hoje muitos fãs lembram com carinho do trabalho dela. Porém, nesta lista, a recomendação é o longa de 2018, dirigido por Roar Uthaug, que traz uma versão mais jovem da heroína, a qual dessa vez é interpretada pela promissora Alicia Vikander.

“Tomb Raider: A Origem” é mais uma tentativa de Hollywood de entender a indústria dos games. Para muitos fãs, o longa, que mostra a Lara Croft embarcando em uma perigosa jornada na esperança de resolver o mistério do sumiço de seu pai, é a adaptação mais fiel que um videogame pode ter, em termos visuais e principalmente na ação.

Onde assistir: Tomb Raider - A Origem está disponível na Amazon Prime Video.

“The Old Guard” (2020)

“The Old Guard” é baseado em uma série de HQs de mesmo nome | Foto: Divulgação | Netflix

Charlize Theron já é uma das maiores estrelas do cinema de ação da atualidade. Em “The Old Guard”, dirigido por Gina Prince-Bythewood, ela dá mais um show de atuação e fisicalidade. Na história, um grupo de mercenários com o dom da imortalidade protege a humanidade há séculos e faz de tudo para manter sua identidade em segredo. Mas tudo muda quando alguém descobre seu segredo e eles passam a ser caçados.

Apesar de alguns deslizes no roteiro, o filme - que é baseado em uma série de HQs de mesmo nome lançadas em 2017 pela Image Comics e escritas por Greg Rucka e o artista Leandro Fernandez - tem uma ação frenética e bem feita. Charlize Theron é o grande destaque, mas o elenco conta ainda com Kiki Layne, Matthias Schoenaerts e Marwan Kenzari.

Onde assistir: The Old Guard está disponível na Netflix.

“Predador: A Caçada” (2022)

A protagonista usa armadilhas mecânicas e outras táticas para derrotar o seu adversário | Foto: Divulgação

Com cinco filmes, “O Predador” é uma das franquias mais icônicas da sétima arte. O quinto filme, lançado no ano passado, tem uma abordagem diferente dos seus antecessores. “Predador: A Caçada” se passa em 1917 e mostra o primeiro contato da criatura que dá título à série com a terra.

Porém, dessa vez, quem tem a missão de combater um dos monstros da cultura pop é a jovem Naru, interpretada por Amber Midthunder. Ela é uma jovem guerreira comanche que, munida com armas primitivas, terá que defender o seu povo.

Comandado por Dan Trachtenberg, o longa é bem dirigido, estiloso, com uma fotografia irretocável e com cenas de lutas marcantes (e sanguinolentas). A protagonista usa armadilhas mecânicas e outras táticas para derrotar o seu adversário que tem habilidades físicas sobre-humanas.

Onde assistir: Predador - A Caçada está disponível no Star+.

“Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” (2020)

Arlequina e se une outras mulheres para enfrentar o vilão Máscara Negra | Foto: Divulgação

“Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” é um dos principais exemplos recentes de longas de ação protagonizados por mulheres que apostam na feminilidade como algo positivo nessas histórias e não como uma fraqueza.

No longa, depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina (Margot Robbie) se junta a Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez) para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra (Ewan McGregor) em Gotham City.

Aves de Rapina é colorido, divertido, com ação bem construída e que aposta na sororidade e na emancipação feminina como pontos centrais.

Onde assistir: Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa está disponível no HBO Max.

