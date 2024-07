Sequência de ‘O Diabo Veste Prada’ já tem sinopse e roteirista; veja

O Diabo Veste Prada’ é uma adaptação do livro homônimo lançado em 2003 - Foto: 20th Century Fox | Divulgação

É oficial! ‘O Diabo Veste Prada’ vai ganhar uma continuação em desenvolvimento inicial na Disney. E, segundo o Deadline, a sequência do clássico de 2006 que contou com Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway no elenco vai ser escrita pela roteirista Aline Brosh McKenna, que também foi responsável pelo texto do primeiro filme.

A sinopse também foi divulgada. Leia abaixo:

“A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente.”.

‘O Diabo Veste Prada’, que é uma adaptação do livro homônimo lançado em 2003, acompanha Andy (Anne Hathaway), uma moça recém-formada e com grandes sonhos que vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway; sua função é ser assistente da destemida Miranda Priestly (Meryl Streep). Com o passar do tempo, Andy, que não se sente bem no ambiente tenso de trabalho, questiona sua habilidade em continuar na função que assumiu.

Disponível no Star+, o filme foi dirigido por David Frankel e teve um orçamento de US$35 milhões. A produção fez mais de US$326 mi nas bilheterias do mundo todo.