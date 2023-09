Sequência de terror sobre Ursinho Pooh ganha primeiras imagens

Foram divulgadas as primeiras imagens de Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2, a sequência sangrenta e assustadora do filme de terror baseado no famoso personagem do desenho animado, que está com gravações em andamento. Ainda não há previsão de lançamento.

Análise: Corra do Ursinho Pooh assassino (literalmente!)

Segundo o diretor Rhys Frake-Waterfield a sequência é “maior e mais malvada. A produção terá "novas criaturas, novo elenco e uma contagem maior de mortos".

Além do personagem principal, o longa-metragem ainda contará Christopher Robin, Corujão e Leitão. No elenco, estão Simon Callow (de Shakeaspeare Apaixonado e Quatro Casamentos e um Funeral) e Scott Chambers como Christopher Robin, Ryan Olivia como Pooh, e Peter DeSouza-Feighoney como o jovem Pooh.

Confira as imagens de Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2: