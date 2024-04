Série "Pinguim", spin-off do filme "The Batman", ganha trailer | A TARDE

O primeiro trailer do spin-off de Batman, "Pinguim", foi divulgado pela Max. O vídeo mostra Colin Farrell reprisando o papel de Oswald Cobblepot, espalhando o caos em Gotham City.

Farrell reprisa o papel do chefe do crime já interpretado por ele em "The Batman", filme de 2022. A série terá oito episódios e está prevista para estrear na primavera de 2024 na plataforma Max.

A produção é liderada por Lauren LeFranc e Matt Reeves, que dirigiu o longa de 2022, com um elenco que inclui Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O’Connell.

Confira o vídeo