Série sobre Jon Snow foi descartada, admite Kit Harrington | A TARDE

Pelo visto, o inverno não vai chegar! A série derivada de “Game of Thrones" sobre Jon Snow, que já estava em produção, foi cancelada. A informação foi confirmada pelo próprio Kit Harington, que interpretou o personagem na trama.

Em entrevista ao site Screen Rant, Kit trouxe alguns detalhes sobre a produção. Segundo o artista, a série acabou sendo descartada porque ele e a equipe responsável não conseguiram pensar em uma trama decente para ela.

“Não conseguimos encontrar a história certa para contar que nos deixasse empolgados o suficiente”, contou o ator.

Ainda segundo o britânico, a falta de uma boa narrativa para trazer o personagem de volta às telas fez com que a Warner e a própria equipe achassem melhor abandonar o projeto, sem previsões de novidades no futuro.

“Pode ser que haja um momento em que voltemos a ela. Só que, no momento, não. Ela está definitivamente engavetada”.

Kit ainda informou que evitou falar sobre o projeto, por tudo estar em um estado inicial e não queria criar expectativas. “Eu não queria que vazasse que estava sendo desenvolvido, e não queria que acontecesse aquela coisa em que as pessoas começam a teorizar, ficando empolgadas com a ideia ou odiando-a, quando talvez nunca acontecesse”.

Outras séries de Game of Thrones seguem em produção, como a segunda temporada de “A Casa do Dragão”, que chega a Max no próximo dia 16 de junho, e o spin-off inspirado nos cavaleiros “Dunk e Egg”, cuja escalação dos protagonistas foi anunciada recentemente.