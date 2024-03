MC Daleste: Documentário revela duas novas testemunhas de assassinato | A TARDE

O documentário "MC Daleste - Mataram o pobre louco" chega nesta sexta-feira, 23, ao streaming Globoplay e traz revelações importantes sobre o assassinato do cantor de funk, que aconteceu em 6 de julho de 2013. A série documental é formada por quatro episódios.

De acordo com a produção, duas novas testemunhas podem ajudar na resolução do caso, que até hoje segue em investigação. Elas ainda não foram ouvidas pelas autoridades policiais.

A produção do documentário disse que conseguiu encontrar as fontes por causa de uma análise feita em quase mil páginas que fazem parte do inquérito sobre a morte de Daleste.

Sobre o assassinato

MC Daleste foi morto em 2013, durante uma apresentação em Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi alvejado por uma pessoa que estava na plateia, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados por ao menos dois disparos.

O funkeiro foi um dos pioneiros do funk ostentação e estava no auge da carreira, com uma agenda com mais de dois shows por final de semana.

Sucessos como “Mina de Vermelho”, “São Paulo”, “Deusa da Ostentação” e “Angra dos Reis” ficaram eternizados na memória dos fãs. O cantor chegou a ser homenageado por Gloria Groove, com seu alter ego, Lady Lest, na canção “Vermelho”, que cita o trecho de um dos sucessos do funkeiro.