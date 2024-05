Quinta temporada de “The Boys” é confirmada pelo Prime Video | A TARDE

Isso não é um teste, tirem as crianças da sala. A quinta temporada de “The Boys” foi oficialmente confirmada pelo Prime Video nesta terça-feira, 14. O anúncio foi feito antes mesmo da estreia do quarto ano, marcado para junho deste ano.

TÁ OUVINDO ESSE BARULHO? É A 5A TEMPORADA DE THE BOYS CONFIRMADA, P0RR4!1!!!!!! pic.twitter.com/RSi43F57Nj — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) May 14, 2024

A terceira temporada de “The Boys” estreou no meio de 2022 e, desde então, ganhou a derivada “Gen V”, que, apesar da desconfiança inicial dos fãs, fez bastante sucesso após o seu lançamento.



É importante pontuar que os eventos do spin-off vão impactar diretamente na quarta temporada de “The Boys”, a qual vai começar um mês após os eventos do finale de “Gen V”, e tem estreia marcada para 13 de junho.

