Série sobre Flordelis será lançada na HBO Max

A HBO Max anunciou que lançará uma série documental sobre a pastora e ex-deputada Flordelis, com previsão para dezembro, logo após o julgamento que definirá se a ré é culpada pela morte do ex-marido e pastor Anderson Carmo.

A série é dirigida por Suemay Oram, a produção tem como tema central o assassinato de Anderson e os desdobramentos do caso,que aconteceu em 2019. A equipe de filmagem acompanhou Flordelis por mais de um ano e teve acesso aos principais marcos do caso, como a cassação de seu mandato e sua prisão. A série também apresenta cenas da intimidade da pastora com sua família e seus amigos mais próximos, além de entrevistar investigadores da polícia, testemunhas-chave e equipes jurídicas de defesa e acusação.

Por meio das reviravoltas do caso, a série propõe perguntas sobre ganância, fama, religião, o papel da mídia no sistema de justiça e o significado da família na sociedade atual. A produção apresentará aos espectadores não apenas os temas centrais em torno do crime que chocou o País, mas também o desfecho do julgamento dos envolvidos.

A série documental "Flordelis: em nome da Mãe" tem direção de Suemay Oram, co direção de Maurício Monteiro Filho, produzido pela Wall to Wall, em associação com a Petterle Films e a Viva Productions, produção executiva de Diene Petterle, Ralph Perring e Leanne Klein e produção de Fernando Mitjáns. Anouk Aaron, Sergio Nakasone e Paula Kirchner assinam como produtores executivos pela Warner Bros. Discovery.

Outra série produzida sobre misterioso caso no Rio de Janeiro foi lançada pela plataforma de streaming Globoplay, no dia 4 de novembro. “Flordelis: Questiona ou Adora" É uma obra original da plataforma.