Stalker de “Bebê Rena” diz que Netflix não a procurou após perseguição | A TARDE

Suposta stalker da vida real que inspirou a trama de “Bebê Rena”, Fiona Harvey afirmou que a Netflix nunca a procurou após o sucesso do programa iniciar uma perseguição dos fãs em busca de sua identidade.

>>> Governo britânico alerta Netflix após sucesso de “Bebê Rena”; entenda

Em entrevista ao Deadline, Chris Daw KC, um advogado que trabalha com Fiona Harvey para construir um processo contra a plataforma de streaming, confirmou a declaração. Segundo ele, Harvey também vai processar o criador da série, Richard Gadd, e a produtora Clerkenwell Films.

“Retratar alguém como um criminoso condenado que cumpriu pena de prisão, quando isso não é verdade, é um caso bastante claro de difamação, pois pode causar sérios danos à reputação dessa pessoa”, disse Daw. Segundo ele, “existem leis rigorosas sobre o uso da imagem de uma pessoa para ganho comercial, especialmente nos EUA, que não parecem ter sido consideradas”.

Na semana passada, o chefe de política da Netflix no Reino Unido, Benjamin King, foi questionado sobre a série durante uma audiência do comitê no Parlamento britânico. King manteve a posição de que “Bebê Rena” se trata de uma “história verdadeira” e disse que a Netflix tomou “todas as precauções razoáveis para proteger as identidades”.

O programa conta a história de Donny, um bartender que sonha em se tornar um comediante e começa a ser perseguido por uma stalker chamada Martha (Jessica Gunning). A história é inspirada nas experiências de Gadd, que anos atrás sofreu com a perseguição de uma mulher.

Todos os episódios de “Bebê Rena” estão disponíveis na Netflix.

