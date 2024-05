Governo britânico alerta Netflix após sucesso de “Bebê Rena”; entenda | A TARDE

A Netflix foi alertada pelo governo britânico no último sábado, 11, para um projeto de lei que está em andamento no parlamento e que prevê a proteção de pessoas retratadas em produções audiovisuais no país. Movimentação acontece após o sucesso de “Bebê Rena”, minissérie do streaming que é baseada nas experiências do criador, Richard Gadd, que foi vítima de assédio.

O programa não revelou a verdadeira identidade da assediadora de Gadd e optou por chamá-la de Martha Scott na história, mas uma advogada escocesa chamada Fiona Harvey alegou em entrevista ser a fonte de inspiração para a história. Na última quinta-feira, 9, durante o programa do apresentador Piers Morgan no YouTube, ela fez a declaração, mas negou as acusações de Gadd e afirmou que o seriado inventou histórias.

Um porta-voz do governo britânico disse ao Deadline que as emissoras do Reino Unido estão sujeitas a regras que protegem o público, colaboradores e outros envolvidos. A ideia do novo projeto é aplicar esse pressuposto para as plataformas de streaming, incluindo a Netflix. Isso abre margem para um processo de Harvey contra o serviço.

Segundo as autoridades britânicas, o projeto de lei só deve ficar pronto em 2025.

Disponível na Netflix, a minissérie acompanha Donny (Richard Gadd), um bartender que sonha em se tornar um comediante, começa a ser perseguido por uma stalker chamada Martha (Jessica Gunning). A história é inspirada nas experiências de Gadd, que anos atrás sofreu com a perseguição de uma mulher.

