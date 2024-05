Stalker real de "Bebê Rena" mostra o rosto e faz revelações | A TARDE

Fiona Harvey, que inspirou o personagem de uma perseguidora na série “Bebê Rena” da Netflix, decidiu finalmente se revelar e compartilhar sua versão do caso. Em uma entrevista com o apresentador Piers Morgan, que será transmitida no YouTube nesta quinta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília), Harvey prometeu falar abertamente sobre sua experiência.

>>>“Bebê Rena”: Stalker da vida real detona série e diz que é a vítima

A revelação de Harvey foi anunciada pelo próprio Piers Morgan no Twitter, junto com uma foto ao lado da personagem principal da trama. Fiona Harvey nasceu na Escócia e é advogada.

“A Martha da vida real, de Bebê Rena, se revela e dá sua primeira entrevista para a TV sobre a série de grande sucesso da Netflix. Fiona Harvey quer dar sua opinião e ‘esclarecer as coisas’. Ela é uma perseguidora psicopata? Descubra amanhã”, convocou ele.

"Bebê Rena" narra a trajetória de Donny Dunn (interpretado por Richard Gadd), um comediante e barman, que cruza o caminho de Martha (interpretada por Jessica Gunning). O que começa como um envolvimento romântico entre eles rapidamente se transforma em uma obsessão sufocante, levando a consequências que desenterram traumas profundos em suas vidas. Richard Gadd, o comediante escocês que vivenciou o assédio, roteirizou e protagonizou a produção.

Veja a foto da verdadeira stalker

