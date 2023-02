Soltos em Salvador: Viih Tube conta o que faria se entrasse no reality

Estreou nesta sexta-feira, 24, no Prime Video, a terceira temporada da franquia Soltos. O reality, que promete muita pegação e tretas em Salvador, traz a ex-BBB Viih Tube no time de comentaristas que reúne ainda Felipe Titto, Hugo Gloss, MC Carol e John Drops.

>>> Soltos em Salvador chega nesta sexta ao Prime Video

Com experiência de sobra no assunto, em entrevista coletiva, a youtuber confessou que é bem mais fácil assistir e comentar um reality do que estar entre os participantes.

“É mil vezes mais fácil comentar, e eu ainda assisto eles pensando e tendo um feeling de que sei o que estão passando”, revelou ela.

Para Viih, os participantes de Soltos em Salvador, vão viver o mesmo que ela sentiu ao ser eliminada do Big Brother Brasil 21. A influenciadora disse ainda que assistir Soltos foi uma espécie de terapia pois lhe permitiu relembrar seus próprios erros do outro reality. O processo, inclusive, a ajudou a ter uma visão mais profunda de cada um do programa do Prime Video.

“No meu reality, eu saí arrependida de muita coisa, triste com muita coisa e feliz com outras. Foi um processo de autoconhecimento. Mas eu vejo que todos [de Soltos em Salvador] saíram de maneira parecida, aproveitaram para ter uma reflexão e um autoconhecimento de algo”.

Por fim, Viih revela que, se não estivesse grávida e em um relacionamento com Eliezer, daria muito trabalho em Soltos em Salvador.

“Se eu estivesse solteira, se fosse outra época, eu não faço nem ideia do que eu faria lá. Acho que eu ia brigar com gente, pegar alguém e depois me arrepender. Ia surtar com um boy, ter ciúme de um e depois falar ‘ah, eu estou ficando louca!'”, brincou.

Trailer