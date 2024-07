“The Boys”: Série terá grande mudança em relação às HQs; saiba qual

Série está em exibição no Amazon Prime Video - Foto: Divulgação

Uma grande reviravolta das HQs de “The Boys” foi cortada da série, que tem como material base quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson. A informação foi confirmada pelo criador da série do Amazon Prime Video, Eric Kripke, em entrevista à Variety.

ATENÇÃO: Este texto contém spoilers da HQ.

No gibi, o Black Noir é um clone psicótico do Capitão Pátria que comete atos horríveis – incluindo o estupro da esposa de Billy Bruto – e joga a culpa no Capitão. Segundo Kripke, essa parte vai ser retirada do programa.

“Nas HQs, [o Black Noir] era um clone do Capitão Pátria o tempo todo e, na verdade, é quem fez todas aquelas coisas horríveis. É uma reviravolta e tanto, mas também é meio ‘espera, o vilão que acompanhei não é o verdadeiro vilão’. Vai de cada um e tenho certeza que há fãs bravos que não vou seguir isso, mas não seria satisfatório para mim. Para mim, se eu vou acompanhar esse vilão, eu quero que ele seja o grande inimigo. Então nunca curti tanto a ideia do clone”, disse o showrunner.

Ele disse ainda que há uma razão extra contida no fato de que essa decisão tornaria a série mais fantástica do que eles gostariam. “Eu vou soar bobo, mas clonagem parece muito mágica para a nossa série. Tentamos dizer que os super-heróis são a única maluquice fantástica enquanto tentamos tornar todo o resto o mais realista possível”, completou.

Com episódios todas às quintas-feiras, a quarta temporada de “The Boys” está em exibição no Amazon Prime Video.