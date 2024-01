"The Last of Us" escala atriz para papel de Abby na 2ª temporada | A TARDE

Kaitlyn Dever entrou para o elenco de “The Last of Us”. A americana, que fez produções como "Justified" e "Last Man Standing", vai dar vida a soldado Abby, que possui um papel decisivo no jogo que inspirou a série.

A notícia foi confirmada pela Variety e anunciada nesta terça-feira, 9. “Nosso processo de seleção de elenco para a segunda temporada foi idêntico ao da primeira: procuramos atores de classe mundial que incorporem as almas dos personagens no material original”, disseram os co-criadores da série Craig Mazin e Neil Druckmann à Variety. “Nada importa mais do que o talento, e estamos entusiasmados por ter uma artista aclamada como Kaitlyn se juntando a Pedro, Bella e ao resto da nossa família.”

Com nove episódios e sucesso de audiência, The Last of Us caminha para sua segunda temporada, ainda sem data de estreia definida.