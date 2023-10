“The Office” pode ganhar reboot com novos personagens

Uma das sitcoms de maior sucesso de todos os tempos, a versão americana da série “The Office”, lançada em 2005, pode ganhar um reboot com o mesmo criador, Greg Daniels. As informações são do portal Puck News. O anúncio oficial deve ser feito após o fim da greve dos atores e roteiristas de Hollywood. Novos nomes do elenco ainda não foram confirmados.

Caso seja confirmada, esta será a 16ª releitura da produção de comédia que ficou popularmente conhecida por sua versão estadunidense, protagonizada por Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson, Angela Kinsey, Mindy Kaling, entre outros.

Em 2022, Greg Daniels já havia falado sobre a possibilidade de trazer de volta a série, mas com personagens diferentes. "Não acho que seriam os mesmos personagens, mas sim uma extensão daquele universo, sabe? Como The Mandalorian é uma extensão de Star Wars", disse na época.

A versão americana de The Office está disponível na Netflix, Prime Video, HBO Max e Paramount+.