The Rock supera briga com Vin Diesel e volta à Velozes e Furiosos

Perto da conclusão da franquia, a “família” de Velozes e Furiosos contará com o retorno de um importante membro. Após a briga com Vin Diesel, Dwayne "The Rock" Johnson resolveu "deixar o passado para trás", e anunciou oficialmente sua volta para um spin-off de seu personagem, o agente do serviço de segurança Luke Hobbs.

"Suas reações ao redor do mundo à volta [do meu personagem] Hobbs em 'Velozes e Furiosos 10' nos surpreenderam", escreveu o astro de 51 anos na legenda do post. "O próximo filme 'Velozes e Furiosos' em que vocês verão o lendário homem da lei será o longa 'Hobbs', que servirá como um novo capítulo e uma configuração para 'Velozes e Furiosos 10: Parte II'”, afirmou ele.

Na mesma publicação [veja abaixo], feita nas redes sociais na sexta-feira, 2, The Rock abordou sua rivalidade com Vin Diesel e disse que “tudo ficou para trás" e que os dois irão "sempre cuidar da franquia, dos personagens e dos FÃS que amamos”.

"No verão de 2022, Vin Diesel e eu deixamos todo o passado para trás. Lideraremos com fraternidade e determinação – e sempre cuidaremos da franquia, dos personagens e dos FÃS que amamos", acrescentou Johnson. "Construí minha carreira com a mentalidade de 'público em primeiro lugar', e isso sempre servirá como meu norte."

"Somos como irmãos há anos. E, apesar de termos nossas diferenças, quando você lidera com, em primeiro lugar, a ideia de resolver... e quando você também pensa no futuro, em planos que são muito maiores que nós mesmos, e esses planos são as grandes construções, são a estrela do norte – é o que sempre gosto de dizer, a estrela do norte sempre foi minha guia em qualquer projeto de que participo.

"Neste caso, a estrela do norte é a franquia que amamos, os personagens que amamos, os fãs que amamos. Quando você soma tudo isso, essa não se torna uma decisão difícil de se tomar", ele continuou. "É um 'sim'”, completou.

Conforme a Variety, o spin-off será produzido pelo próprio Johnson e pelo roteirista da franquia, Chris Morgan. Ele deverá conectar os eventos dos últimos filmes, rumo ao final da franquia original. O restante do elenco não foi anunciado ainda.

Duelo de titãs

A briga entre The Rock e Vin Diesel nos bastidores de Velozes e Furiosos mudou alguns rumos na franquia, com The Rock deixando de aparecer em Velozes e Furiosos 9 (2021), apesar de ter estrelado o derivado Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (2019).

Segundo o Screen Rant, a rivalidade entre os dois atores virou pública em 2016, após Dwayne Johnson acusar diversos integrantes masculinos do elenco da produção de "idiotas," sem citar nomes.

Durante as filmagens de Velozes e Furiosos 9, Tyrese Gibson (Roman Pearce) acusou Johnson de ser responsável por atrasar as gravações. A briga foi tão tanta que The Rock e Vin Diesel não contracenaram juntos em Velozes e Furiosos 8 (2017): as cenas nas quais os personagens aparecem juntos foram feitas separadamente.

O diretor de Velozes e Furiosos 10, Louis Leterrier, foi quem convenceu o retorno de The Rock à franquia.

“Nós meio que olhamos um para o outro do outro lado da sala e piscamos alguns meses atrás, dizendo: 'Devemos trabalhar juntos'. Ele veio ver o filme e gostou muito, e então começamos a conversar”, disse o cineasta ao The Hollywood Reporter.