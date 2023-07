Trailer de One Piece traz diversos personagens-chave

O live-action de “One Piece” acaba de ganhar um novo trailer dublado. A prévia de quase três minutos nos dá um mergulho no mundo de personagens-chave do anime, incluindo Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), Roronoa Zoro, Nami, Sanji e Usopp.

A série live-action com oito episódios de “One Piece”, anunciada em 2017, está quase estreando na Netflix. Com lançamento marcado para 31 de agosto, acompanhará os aspirantes a pirata em busca do lendário tesouro “one piece”, que conferirá a quem o possuir o título de “Rei dos Piratas”.

No trailer dublado podemos escutar a voz de Vyni Takahashi (Nishitaka em “Takagi-san”) interpretando Luffy. Após uma votação anunciada por Carol Valença, dubladora original do Luffy nos animes, e aberta pela Netflix, fãs escolheram o dublador do pirata que estica. Além do vencedor, os outros dois concorrentes foram Daniel Figueira (Tanjiro Kamado em “Demon Slayer”) e Lipe Volpato (Deku em “My Hero Academia”). A votação foi acirrada e terminou com 2.928.623 votos para Takahashi. 37% do total, pouco mais de um terço.

Confira aqui o trailer dublado!

Netflix Brasil

E assista ao dublador Vyni Takahashi interpretando Luffy para a votação da Netflix:

Netflix Brasil