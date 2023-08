Trailer do documentário sobre Mestre Môa do Katendê é divulgado; veja

O trailer do documentário "Môa, Raiz Afro Mãe", sobre o músico e mestre capoeirista baiano Môa do Katendê, foi divulgado. A obra é produzida pela Kana Filmes e tem direção e roteiro de Gustavo McNair.

O filme chega aos cinemas em 3 de agosto e conta a vida e trajetória do artista e símbolo de resistência cultural assassinado por intolerância política em 2018 em um bar de Salvador.

O diretor e roteirista Gustavo McNair pontua que Môa sempre foi uma força de conexão com nossas raízes. Segundo ele, o filme nasceu da vontade de contribuir com a disseminação da mensagem e do legado do Mestre Môa.

"As suas múltiplas atuações com manifestações de matriz africana, que ele ensinava pelo mundo por meio de aulas e oficinas, são caminhos para nos reconectarmos e unirmos em volta de uma identidade comum, originária do Brasil".

Em 2022, Môa, Raiz Afro Mãe foi exibido no Panorama Coisa de Cinema e no Festival de Cinema de Alter do Chão. Neste ano, o documentário fez parte do Festival du Cinéma Brésilien de Paris e integrou a categoria Mostra Brasil da 15ª edição do In-Edit Brasil, o Festival Internacional do Documentário Musical.