Três filmes em cartaz para celebrar o Dia do Cinema Nacional

Esta segunda-feira, 19, é de festa para o cinema nacional. A data marca os 125 anos do primeiro filme brasileiro: “Vista da Baía de Guanabara”, filmado por Afonso Segretto, no Rio de Janeiro, em 1898.

De lá para cá, a produção nacional alcançou grandes marcos e figurou em importantes premiações. Mas como o Cineinsite A TARDE evidenciou em reportagem especial sobre a falta de cota de telas para o cinema brasileiro, os títulos têm ganhado cada vez menos espaço nas salas de exibição.

Embora o número seja limitado e restrito ao circuito alternativo, em Salvador, é possível encontrar alguns filmes nacionais em cartaz nos cinemas. Confira uma lista com três produções que valem o ingresso:

1- Urubus (2023)

Filme aborda pichação em São Paulo | Foto: Divulgação

Sinopse: Na quarta maior cidade do mundo, onde a pichação cobre mais muros e prédios do que em qualquer outro lugar do planeta, Trinchas comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca. Quando Trinchas conhece Valéria, uma estudante de arte, seus mundos colidem resultando na invasão da 28ª Bienal de São Paulo.

Onde assistir: Nesta segunda, 19, na Saladearte Cinema da Ufba às 13h / Terça, 20 e quarta, 21, às 14:00, na Saladearte Cinemam. Ingressos com preço especial a R$ 10.

2- Corpolítica (2022)

Documentário explora as candidaturas LGBTQIA+ no Brasil | Foto: Divulgação

Sinopse: O documentário Corpolítica explora as candidaturas LGBTQIA+ no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. O filme também investiga o vazio de representatividade no cenário político do Brasil, considerando o contexto do país, em meio a um governo de extrema-direita e cujo mandatário coleciona uma lista de declarações de ódio contra essa população.

Onde assistir: Nesta segunda, 19, às 14h, no Cinemam / Terça, 20 e quarta, 21, às 13h, na Saladearte Cinema da Ufba / Quarta, 21, às 13h30, no Cine Metha Glauber Rocha.

3- Diga o que quiser! Eu vou ser feliz a beça (2022)

Vida do poeta, ator e ativista cultural Daniel Marques é abordada no documentário | Foto: Divulgação

Sinopse: A vida do poeta, ator e ativista cultural Daniel Marques, que em 2017 se suicidou, permanecendo questionamentos sobre a saúde mental da juventude negra e elaborando-se o luto que não só abarca a morte de Daniel, mas também todo um sistema de exclusão racial que nos adoece.

Onde assistir: Na Saladearte Cinema do Museu, às 18h05, diariamente.

