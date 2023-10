Versão do diretor de “Napoleão” terá quatro horas de duração | A TARDE

O cineasta Ridley Scott, responsável por obras como “Blade Runner” e “Gladiador”, está trabalhando em uma versão do diretor de “Napoleão”. Atualmente, o trabalho de edição para um corte estendido está na casa das 4 horas e dez minutos, de acordo com a Total Film.

Então o que vai acontecer é que vamos exibir [a versão teatral] primeiro com a Sony, e depois ela terá seu lançamento, e então o ideal é que [a versão do diretor] vá para streaming, com quatro horas e dez minutos. Ridley Scott, diretor

O longo tem roteiro de David Scarpa e, segundo o Apple TV+, “o filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão e sua rápida e implacável ascensão ao imperador, visto através do prisma de seu relacionamento viciante e muitas vezes volátil com sua esposa e um verdadeiro amor, Josephine.”



Napoleão estreia nos cinemas em 22 de novembro e ficará disponível no Apple TV+ posteriormente.