Viola Davis e Julius Tennon lançam nova produtora em Salvador | A TARDE

Na capital baiana para o Festival Liberatum, a atriz norte-americana Viola Davis e o marido Julius Tennon lançaram na cidade sua mais nova produtora audiovisual. Batizada de “Axé”, a iniciativa, que estará sediada em Salvador, promete ser a “ponte entre Brasil e Hollywood”.

Viola e Julius já são donos de uma outra produtora, a JuVee Production. Atualmente, o casal está adaptando “O Beijo no Asfalto”, peça de Nelson Rodrigues publicada em 1960. Ao Cineinsite A TARDE, o neto do escritor e também um dos sócios da Axé, Maurício Mota, explicou que, inicialmente, o foco será a produção de podcasts diversos com profissionais do estado.

“Eu comecei a trazer roteiristas de TV e cinema para Salvador para treinar roteiristas locais e desenvolver roteiros aqui”, afirmou o baiano, natural de Vitória da Conquista, durante o jantar promovido pelo Fera Palace Hotel, na noite desta quinta-feira, 2.

“Hoje é o lançamento oficial mundial da Axé e a gente escolheu Salvador porque a gente acredita que Salvador politicamente, culturalmente e espiritualmente está num momento muito especial e a gente quer que a cidade seja a ponte do Brasil e da diáspora com Hollywood”, finalizou.

Julius Tennon disse que o Brasil vive um novo momento na produção de conteúdo e que dentro da Bahia e de Salvador existem muitas histórias a serem contadas. “Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou olhando agora para cima, positivo. Nós temos o objetivo de estar juntos e conectar com o Brasil. E a gente acha que é uma grande oportunidade de trabalharmos juntos, com uma comunidade. Todo mundo está apoiando esse novo momento de conteúdo do Brasil”, disse.

“As histórias de Salvador e da Bahia são um material de exportação e merecem ser contadas”, completou.