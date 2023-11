Celebridades do Liberatum participam de jantar especial em Salvador | A TARDE

Um jantar no Fera Palace Hotel, em Salvador, reuniu alguns dos maiores nomes que marcarão presença no Festival Liberatum, que começa nesta sexta-feira, 3. A noite especial contou com uma constelação de estrelas como: Viola Davis, Rossy de Palma, Angela Bassett, Debbie Harry e Taís Araújo.

Portal A TARDE registrou a chegada de Viola e Angela Bassett no hotel. Confira: Bianca Carneiro





O ator Bruno Gagliasso também tietou algumas das personalidades presentes. Já a ministra Margareth Menezes, que é uma das primeiras a abrir o evento com uma mesa na sexta, celebrou a vinda do festival para a Bahia.



“Eu acho que agora cada vez mais, inclusive a partir desse próximo ano com o G20, cada vez mais nós vamos ter aí a possibilidade de dar outros saltos e chamar mais gente de fora para cá. Eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo nesse momento e temos que aproveitar, né?”.

Mais cedo, os artistas mostraram que estão aproveitando bastante a capital baiana. Angela Bassett e Taís Araújo caíram na dança ao som dos tambores do Ilê Aiyê durante uma visita à sede do “mais belo dos belos”, enquanto Viola Davis se encontrou com o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues.

O Festival Liberatum vai até o domingo, 5. Gratuitos, os ingressos para o evento esgotaram pouco tempo após a disponibilização. A programação inclui mesas de debates, mostras de cinema, exposições e homenagens à Alcione e Angela Bassett.

Criado em 2001, o festival já foi realizado em mais de 10 países e cinco continentes, com participação de personalidades como os americanos Will Smith e Cher, a britânica Zaha Hadid e os brasileiros Pelé e Pabllo Vittar.

De acordo com a organização, o evento tem como objetivo promover a igualdade, a diversidade e a inclusão. Na Bahia, o festival será centrado na cultura negra. A edição de Salvador é também a primeira do Brasil.