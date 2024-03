Você lembra? Carlinhos Brown quase trouxe o Oscar para o Brasil | A TARDE

Era 26 de fevereiro de 2012. O Brasil vivia a expectativa de finalmente trazer para casa o seu primeiro Oscar oficial durante a 84ª edição da premiação. Após anos tentando, a aguardada estatueta viria pelas mãos de um baiano: Carlinhos Brown, na categoria de melhor canção original por "Real in Rio", música do cantor e compositor, em parceria com Sergio Mendes, para a animação "Rio".

As chances de Carlinhos eram boas, já que a música era a favorita de diversos críticos e tinha apenas mais um concorrente: "Man or Muppet", tema de "Os Muppets", que acabou levando o prêmio. "Não foi dessa vez, mas valeu. Estou feliz de estar aqui", declarou Brown após o resultado.

Composta por Sergio Mendes, Carlinhos Brown, John Powell, Mikael Mutti e Siedah Garrett, a música é interpretada por Jamie Foxx, Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, George Lopez e Will.i.am, que emprestaram suas vozes para os personagens de “Rio”.

Mas apesar de não ter vencido o Oscar, Carlinhos Brown não deixou de ter reconhecimento internacional da sua arte. Ele recebeu, em 2005, um prêmio Goya, concedido pela Academia de Cinema da Espanha, pela canção "Zambie Mameto", do documentário 'O milagre do Candeal".

Bahia no Oscar

O Brasil é um nome frequente no Oscar desde 1945. O país já teve representantes na lista de concorrentes tanto por filmes que disputaram a categoria principal, como "O Beijo da Mulher-Aranha", quanto por atrizes brasileiras indicadas na categoria "Melhor Atriz", como Fernanda Montenegro.

A primeira indicação brasileira ao prêmio ocorreu quando a canção "Rio de Janeiro", de Ary Barroso, foi indicada na categoria de "Melhor Canção Original" pelo filme estadunidense "Brazil".

No entanto, o país nunca conquistou uma estatueta e não recebeu uma indicação desde 2020, quando o documentário "Democracia em Vertigem", dirigido por Petra Costa e produzido por Tiago Pavan, foi indicado para "Melhor Documentário".

A Bahia foi responsável por grandes momentos do Brasil na premiação. Rodado em Salvador, “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, é o único filme nacional que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. No Oscar, a produção também chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar em 1963.

Já na 75ª cerimônia do Oscar, em 2003, Caetano Veloso se tornou, naquele ano, o primeiro brasileiro que interpretou uma das músicas indicadas a Melhor Canção Original: “Burn It Blue”, do filme “Frida”, que o baiano cantou junto com Lila Downs.