Websérie explora cultura ancestral de aldeia Xukuru-Kariri

Povo Xukuru-Kariri em comunhão na Aldeia Mata da Cafurna - Foto: Divulgação

Um projeto etnográfico em audiovisual, a websérie "Entre Bráias e Braúnas - Cura e Fortalecimento", foi lançado nas redes sociais com o objetivo de compartilhar a riqueza ancestral do povo Xukuru-Kariri (AL), explorando sua cultura e resistência histórica.



A produção e difusão virtual dos primeiros 7 episódios dá início a criação de um espaço que registre e disponibilize de forma acessível e gratuita, via Youtube e Instagram, saberes pertencentes às etnias Xukuru-Kariri, através da rezadeira e técnica em enfermagem Indiane Lima dos Santos da Silva; e Pankararú, através do rezador e raizeiro Ricardo José, possibilitando geração de renda para indígenas residentes na Aldeia Mata da Cafurna.

Os interessados podem assistir os episódios através do canal do Coletivo Cultural Wetcamy, no Youtube. Confira o teaser abaixo.

O objetivo primordial deste projeto é promover a preservação, valorização e disseminação das riquezas culturais e científicas das etnias Xukuru-Kariri. Além disso, o projeto visa confrontar e superar a falta de crédito histórico atribuído às contribuições dos povos indígenas em diversas indústrias globais, enfrentando o racismo estruturado que historicamente tentou apagar a presença e a relevância dessas comunidades.

Leia também:

>>> Dia dos Povos Indígenas: O que realmente deve ser comemorado?

>>> Assista: A TARDE Destaque debate Dia dos Povos Indígenas