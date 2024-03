A Dama anuncia pausa na carreira: "Vou passar um tempo na roça" | A TARDE

A Dama do Pagode usou as redes sociais, nesta quarta-feira (6), para anunciar que dará uma pausa na carreira após cumprir a agenda de shows deste fim de semana. Segundo a cantora, ela irá passar um tempo da na 'roça' para cuidar da vida espiritual e, por isso, não poderá fazer shows ou até mesmo ficar nas redes sociais.

“Vou cumprir os meus shows do final de semana, tudo isso no sábado, e domingo eu tô indo para roça. E por uma questão espiritual, espiritual mesmo, vou ficar um tempo sumida aqui. Não sei por quanto tempo, não consigo dizer pra vocês isso, só Deus sabe, só o Orixá sabe”, iniciou.

Allana Sarah também tranquilizou os fãs afirmando que estará bem, feliz e se sentindo realizada. "Eu sei que vocês vão ficar preocupados comigo, então eu já tô adianto isso pra vocês", continuou.

Apesar de ficar longe das redes sociais, a pagodeira deixou claro que seu empresário cuidará de tudo, porque ela já deixou muitos trabalhos gravados e as redes sociais serão alimentadas com isso.

“Quem me conhece há muito tempo, quem conhece a minha história, sabe quem minha religião me salvou. Porque quem conviveu comigo lá do passado vai lembrar passo-a-passo do que eu passei para chegar onde eu tô e que eu devo tudo isso a minha religião. Então chegou a hora de colocar isso como prioridade da minha vida, colocar na mesa o que vale a pena e viver isso de uma forma surreal e intensa”, explicou.

Pra finalizar, ela deu a entender que irá 'fazer santo' e, por isso, já está um pouco sumida. "Eu vou reescrever a minha história. Eu vou renascer para o mundo e pra mim primeiramente", completou.