A Fazenda 15: confira os participantes do reality

Faltando poucos dias para a estreia de A Fazenda 15, a Record TV começa a anunciar os nomes dos participantes do reality show rural nesta quinta-feira, 14. Ao longo do dia, os novos peões serão apresentados ao público durante a programação da emissora do Bispo Edir Macedo. Confira agora a lista de participantes:

O modelo e empresário Yuri Meirelles



Mais conhecido pela polêmica cena em que simula sexo oral com Anitta no clipe "Funk Rave". Yuri Meirelles, que é modelo e empresário, nasceu no Rio de Janeiro. Ele se diz feliz por receber o convite da Record para participar de A Fazenda.

“Estou aqui, espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades, vou aproveitar cada momento lá. Vou lá para me divertir, vou jogar o jogo. Espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio de R$ 1,5 milhão para cada. Estou muito feliz e conto com a torcida de vocês aí e vamos que vamos, espero que gostem. Estamos juntos”, disse ele.

A jornalista Rachel Sheherazade

Jornalista e Articulista, Rachel nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em São Paulo. Aos 49 anos, ela tem muita influência nas redes sociais e já foi eleita como a melhor âncora de telejornal e apresentadora de Rádio. Como entrevistadora, já esteve frente a frente com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Melo.

A cantora Olivia Nobre

Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, ela nasceu no Rio de Janeiro e é cantora. Ao contrário do pai, Lily, como é conhecida no meio, atua no trap e tem, como principais hits, os singles Vilã e Gin.

O cantor Sander Mecca

Aos 40 anos, Mecca é conhecido por seu trabalho na banda Twister, formada em 1999, quando ele tinha 17 anos. O grupo ficou conhecido pela música 40 graus. Além disso, ele é escritor e empreendedor. Ele iniciou sua carreira musical aos 9 anos, quando passou por diversos programas de TV. Durante sua passagem pelo Twister, chegaram a vender 300 mil cópias no Brasil e na América Latina. Ele também participou de atrações televisivas em vários países e de uma novela no México. Em agosto, ele lançou o livro Correntes Invisíveis.

A cantora e apresentadora Kally Fonseca

Quem também está confirmadíssima para o reality é a cantora Kally Fonseca, vocalista da banda 'Cavaleiros do Forró'. Representando o Rio Grande do Norte, a loira tem 30 anos de vida e quase 20 anos de carreira. Ela também já passou pelas bandas 'Forró Safado' e 'Santropê'.

Além de brilhar nos palcos, a artista também é apresentadora do programa 'Kally a boca' e já acumulava mais de 400 mil seguidores no Instagram antes de ser anunciada na Fazenda.

O ator André Gonçalves

Carioca raiz, o ator André Gonçalves foi chamado para compor o time dos peões. Aos 47 anos, o artista passou pelas telas do cinema e da televisão, incluindo as tradicionais novelas bíblicas da Record TV.

André já foi casado três vezes, uma delas com a atriz Danielle Winits. Pai de três filhos, o ator já se envolveu em polêmicas por causa do atraso no pagamento de pensão alimentícia, chegando a ser preso em 2022.

A influenciadora digital Nathália Valente

A influencer Nathália Valente, de apenas 20 anos, é um fenômeno nas redes sociais. Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram, a jovem já participou de vários concursos de beleza durante a adolescente.

O jogador de futebol Radamés Martins

O volante Radamés Martins tem 37 anos e foi confirmado na Fazenda. Nascido no Rio de Janeiro, o jogador já passou por clubes como Fluminense e Botafogo, mas também ficou conhecido por seu relacionamento de 10 anos com Viviane Araújo. Em 2017, o casal chegou ao fim com direito a uma separação conturbada.

A modelo e influenciadora digital Jaqueline Grohalski

Aos 29 anos, Jaqueline Grohalski, que ficou conhecida após participar do Big Brother Brasil 18, topou entrar em mais um reality. Na internet, a expectativa é de que ela esteja pronta para causar na Fazenda 15, assim como faz nas redes sociais.

A funkeira Cariúcha

Mais um dos nomes confirmados na Fazenda 15 foi o da funkeira Cariúcha. Com mais de 700 mil seguidores no Instagram, a carioca ficou conhecida por participar do concurso “Garota da Laje”.

Recentemente, Cariúcha se envolveu em várias discussões públicas com a influenciadora Jojo Toddynho. Ela se tornou uma grande promessa para entregar muito fogo no feno durante o confinamento.

O ator Darlan Cunha

Conhecido internacionalmente, o ator Darlan Cunha, de 35 anos, é um ator brasileiro renomado. Ele ficou conhecido por interpretar Filé no filme ‘Cidade de Deus’ e Laranjinha na série ‘Cidade dos Homens’.

O influenciador WL Guimarães

Willian Guimarães, mais conhecido como WL Guimarães, é um influencer que faz sucesso na internet. Ele já namorou com a apresentadora Ingrid Ohara, mas o romance chegou ao fim no ano passado. O jovem tem experiência em reality, pois participou do reality ‘De Férias com o Ex’.

Kamila Simioni

Kamila é mineira e, empreendedora, abriu o seu primeiro salão de beleza. No Instagram ela conta com 2 milhões de seguidores.

Henrique Martins



Henrique, além de nadador, é também o Mister Brasil 2023. O peão do reality afirmou em postagem no seu Instagram que está "pronto para viver A Fazenda 15".

Márcia Fu

Ex-jogadora de vôley, inclusive da Seleção Brasileira, Márcia Fu é também medalhista olímpica.

Jenny Miranda

Influenciadora, Jenny é filha de consideração da cantora Gretchen e mãe de bia Miranda, a primeira neta da "Rainha do Rebolado"

Lucas Souza

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, é coach de finanças e entra no reality ainda sob resquícios da relação conturbada com a cantora carioca.

Tonzão Chagas

Funkeiro e dançarino do grupo Os Hawaianos, Tonzão foi outro participante confirmado nesta quinta-feira, 14, para edição do reality da Record.





