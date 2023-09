A Fazenda: Scheherazade bate-boca com Simioni após ameaças de agressão

Rachel Scheherazade bateu boca com Kamila Simioni ao perceber que a empresária estava falando mal dela pelas costas na terça-feira (19), em A Fazenda 15. A confusão aconteceu após a jornalista declarar que não sabia da existência das pessoas que estavam confinadas com ela, com exceção de André Gonçalves, o que deixou algumas peoas incomodadas.

O ranço de Simioni cresceu ainda mais após Rachel Scheherazade aconselhar Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, após uma briga da peoa com Cariúcha. "Só não bati na cara dela porque não posso bater em ninguém aqui", afirmou Simioni para Cariúcha na piscina.

Em outro momento, Rachel decidiu confrontar a peoa na cozinha após receber informações de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. "Você não gostou da minha resposta porque eu disse que não conhecia vocês? O Lucas falou que você não gostou da minha resposta. Eu falei que não conhecia ninguém, não foi desmerecendo ninguém. Muita gente aqui pode não me conhecer também, e para mim tudo bem", disparou a jornalista.

Irritada, Simioni negou, mas provocou a ex-âncora do SBT. "Eu não falei nada. Feio é você entrar em uma conversa que não é com você. E ainda querendo jogar a culpa de uma coisa que não foi nem eu que falei. Você está tão 24 horas em mim...", disparou a empresária. Sem papas na língua, a jornalista disparou: "De tanto você falar de mim, a carapuça caiu. Vtzeira!", completou.

Veja o vídeo:





Reprodução