Equipe de Shayan cita xenofobia após xingamento de Márcia Fu; confira | A TARDE

Márcia Fu, participante de A Fazenda 15, enfrenta acusações de xenofobia após se referir a Shayan Haghbin como "iraniano do car****".

Nas redes sociais, fãs do participante expressaram indignação, levando a equipe de Shayan a emitir um comunicado de repúdio, classificando o ato como lamentável, especialmente em um reality televisionado nacionalmente.

Neste domingo, 10, a hashtag "Shayan merece respeito" figurou entre os assuntos mais comentados. No sábado, 9, a equipe responsável pelas redes sociais do ex-participante de Casamento às Cegas se pronunciou sobre o comentário de Márcia Fu.

Embora Shayan não esteja ciente da repercussão deste caso, ele criticou os colegas de A Fazenda 15 por outra razão no domingo, expressando descontentamento com a forma como alguns peões veem sua relação com os animais.

Shay observou que, às vezes, a atitude de alguns colegas é artificial, destacando a importância de genuíno apreço pelos animais sem desmerecer os demais participantes.